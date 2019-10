Neuburg/Parchim

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Neuburg mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und hat dabei eine Ortstafel beschädigt. Der 22-jährige Fahrer sowie sein Beifahrer überstanden den Unfall unverletzt. Am Auto entstand jedoch ein hoher Sachschaden.

Wie die Polizei mitteilte, stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab beim 22-Jährigen einen Wert von 1 Promille. Zudem fiel ein Drogenvortest bei ihm positiv aus. Dem Spurenaufkommen zufolge dürfte das Auto mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

