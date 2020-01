Betrunkener 57-Jähriger bedroht Polizisten mit Messer

Hagenow

Ein Trinkgelage endete für einen 57-Jährigen aus Hagenow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) in Polizeigewahrsam. Der Mann hatte am Montagnachmittag einem 50-Jährigen ins Gesicht geschlagen und wollte die Polizisten mit einem Messer angreifen, als diese die Wohnung im Plantagenweg durchsuchen wollten. Die Polizisten nahmen dem 57-Jährigen das Messer ab und legten ihm Handfesseln an. Ein zweites Messer entdeckten die Beamten dann in der Hosentasche des Tatverdächtigen.

Der Mann, der einen Atemalkoholwert von drei Promille aufwies, wurde wenig später zur Behandlung einer kleineren Verletzung ins Krankenhaus gebracht. Allerdings kam er kurz darauf ins Polizeigewahrsam, da er im Krankenhaus versucht hatte, das medizinische Personal anzugreifen. Gegen den 57-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

