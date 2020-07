Betrunkener Motorradfahrer attackiert zwei Polizisten in Ludwigslust

Rostock

Ein betrunkener Motorradfahrer hat am Mittwochmorgen zwei Polizisten in Ludwigslust angegriffen. Nach Angaben der Polizei haben die Beamten den Fahrer kurz nach Mitternacht wegen seiner unsicheren und auffälligen Fahrweise in Neustadt-Glewe gestoppt. Der 33-Jährige wehrte sich gegen eine angeordnete Blutprobenentnahme in Ludwigslust.

Er wiedersetzte sich und attackierte die Polizeibeamten mit Tritten und Schlägen. Die Polizei konnte den Mann erst mit Reizgas abwehren. Die Beamten erlitten Prellungen und Schürfwunden und sind derzeit nicht dienstbereit. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Von OZ