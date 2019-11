Schwerin

Ein 33 Jahre alter Mann hat in Schwerin einen mobilen Blitzer beschädigt. Wie die Polizei berichtete, schubste er am Dienstagnachmittag das Geschwindigkeitsmessgerät, das gerade am Obotritenring aufgebaut worden war, beim Vorbeigehen um. Anschließend versuchte er zu fliehen, wurde aber von den Mitarbeitern des Ordnungsamtes aufgehalten und den alarmierten Polizeibeamten übergeben.

Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,5 Promille. An der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage, die nicht mehr einsatzfähig ist, entstand ein Schaden von 1400 Euro. Der Mann muss sich den Angaben zufolge wegen Störung öffentlicher Betriebe verantworten.

