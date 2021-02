Betrunkener greift Polizisten in Schwerin an

Schwerin

Ein Betrunkener hat am Dienstagabend mehrere Polizisten in Schwerin angegriffen und beleidigt, weil er ein Mehrfamilienhaus in der Gadebuscher Straße nicht verlassen wollte. Wie die Beamten mitteilten, war der Mann zuvor mit einem Bekannten in Streit geraten und dabei so laut im Hausflur geworden, dass andere Bewohner sich gestört fühlten.

Unmittelbar nach dem Eintreffen der Polizisten beleidigte der Betrunkene diese aggressiv. Eine Polizistin wurde zunächst grundlos angerempelt, ihren Kollegen versuchte der Mann sogar zu schlagen. Nach Angaben der Beamte wurde der Angreifer daraufhin sofort zu Boden gebracht und fixiert.

Mann versuchte Polizisten anzuspucken

Weitere Polizisten kamen zur Unterstützung und fesselten die Person. Noch am Boden liegend versuchte der 37-jährige dann die Einsatzkräfte anzuspucken. Dies gelang den Polizisten zufolge jedoch nicht. Auf der Fahrt ins Revier und im Gewahrsamsbereich beleidigte der Betrunkene die Beamten fortlaufend aufs Übelste.

Laut Polizei fanden die Beamten geringe Mengen betäubungsmittelähnliche Substanzen bei der Durchsuchung des Mannes. Gegen den 37-Jährigen wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von OZ