Leser diskutieren über Böller-Verbot: „Heuchelei beim Klimaschutz“

Rostock

Der Jahreswechsel nähert sich langsam und mit ihm die abermals höchst kontrovers geführte Debatte um das Böllerverbot in der Silvesternacht. Neuerlicher Anlass ist der Antrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) über ein Feuerwerksverbot in Rostock und Schwerin. Begründung: zu hohe Feinstaubwerte in den beiden größten Städten des Landes.

Mit großer Verärgerung reagiert die CDU/UFR-Fraktion auf den Antrag. „Die Diskussion ist nicht neu“, erklärt Fraktionsvorsitzender Daniel Peters ( CDU). Und weiter: „Wir wissen darum, dass das Böllern zu den Silvesterfeierlichkeiten für viele ein Ärgernis darstellt. Lärm, Luftverunreinigung, und zutiefst verschreckte Tiere sind der Nachteil dieses Brauchtums.“ Dennoch, so Peters, halte seine Partei nichts von „weiteren Verboten und Gängelungen“. Offen zeige sich der CDU-Politiker indes für „Gespräche über Einschränkungen an besonders sensiblen innerstädtischen Stellen.“

Verbote auch auf Rügen und Hiddensee

Landesweite Einschränkungen beim Silvesterfeuerwerk aus Gründen des Brandschutzes gibt es bereits, beispielsweise in Born auf dem Darß und in Ahrenshoop. Auf Rügen haben unter anderem Gemeinden auf Mönchgut solche Verfügungen erlassen und bieten ein zentrales Feuer oder Feuerwerk als Alternative an. Bis auf wenige Bereiche will künftig auch die Gemeinde Glowe das Zünden beziehungsweise Abbrennen von Feuerwerk zu Silvester im gesamten Ort verbieten. Grund ist die hohe Dichte von rohrgedeckten Häusern in den Siedlungen.

Und auf der Insel Hiddensee, auf der traditionell viele Häuser mit Schilfrohr gedeckt sind, gilt das Verbot praktisch inselweit. In Greifswald wird immer wieder über ein Feuerwerksverbot gestritten. Während die hiesige SPD ein Verbot forciert, hält die CDU wenig von einem solchen Erlass.

Sylt ist Paradies für Knaller-Muffel

Der Blick auf die Republik zeigt: Auch in vielen anderen Städten gelten seit Langem Feuerwerksverbote, unter anderem in den Innenstädten von Bremen, Hannover und Braunschweig. Seit mehr als drei Jahrzehnten sei auch auf der Nordsee-Insel Sylt Knallerei strikt untersagt, ein Paradies für Knaller-Muffel. Kaufhäuser und Supermärkte der Insel verzichten darauf, Feuerwerk zu verkaufen, Polizei und Sicherheitskräfte kontrollieren – bei Verstoß drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 500 000 Euro.

Für OZ-Leserin Manja Schmidtkewäre „ein Silvester ohne Feuerwerk um Mitternacht kein Silvester.“ Christine Schwarzfindet, man könne es echt übertreiben. Schwarz fragt: „Möchte man uns jetzt jeden Spaß verbieten? Vielleicht zahlen wir eines Tages auch aufs Lachen noch Steuern.“ Norbert Walter bezeichnet die Deutsche Umwelthilfe verärgert als „Abmahnverein“. Lene Grafspricht gar von „einer täglich neuen Heuchelei beim Thema Klimaschutz. Auf der einen Seite Silvesterfeuerwerk verbieten, aber auf der anderen Seite gelassen zuschauen, wie bis zu fünf Luxusliner gleichzeitig im Hafen einlaufen.“ Auch Donald Gorskispricht sich gegen ein Verbot aus: „Das ist einmal im Jahr. Nehmt uns nicht alles weg!“

Vorschlag: ein zentrales Feuerwerk

Michi plädiert dafür, dass es „in jeder größeren Stadt um 0.00 Uhr genau ein Feuerwerk geben“ solle, etwa am Rathausplatz, je nachdem, welchen Platz die Stadt als Sammelstelle anböte. „Leider halten sich nicht alle Bürger daran, ab wann und wie lange geknallt werden darf, daher finde ich es gut, dass der private Gebrauch von Böllern eventuell bald untersagt wird. Zu Silvester gehört ein Feuerwerk, aber bitte im Rahmen!“ Peter Heusernotiert das Folgende: „Nicht die Menschen der Umwelthilfe leben in Rostock. Daher sollten dazu die Leute, die dort wohnen, ihre Meinung sagen und entscheiden.“

Nach Ansicht von Klaus Thoma„sollten Maßnahmen ergriffen werden, die das Böllern deutlich einschränken.“ So schlägt Thoma vor, den „Internethandel völlig zu verbieten, und den Verkauf erst ab 13 Uhr und das Zünden erst ab 19 Uhr zu erlauben.“ Und: „Das Verbot und die Einschränkungen müssen kontrolliert werden.“

Lesen Sie auch:

Umwelthilfe fordert Feuerwerksverbot für Rostock – das sagt die Stadt dazu

Böllerverbote: Das sollten Sie über Feuerwerkskörper wissen

Hier geht es zur Online-Umfrage

Von Juliane Lange