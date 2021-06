Boizenburg

Am Bahnhof von Boizenburg im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist am frühen Mittwoch ein gesuchter Dieb zufällig von der Polizei gefasst worden.

Nach Angaben der Beamten hatte sich der 47-Jährige auffallend unsicher verhalten, nachdem er gegen 9.15 Uhr aus dem Regionalzug aus Hamburg ausgestiegen war. Die Polizisten befragten den Mann daraufhin.

Es stellte sich heraus, dass der Mann wegen Diebstahls zu einer Zahlung in Höhe von rund 940 Euro verurteilt worden war und polizeilich gesucht wurde. Da er nicht in der Lage war, das Geld zu bezahlen, muss er jetzt eine Haft von 51 Tagen antreten. Die Polizei brachte ihn in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Von OZ