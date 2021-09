Boizenburg: Mann behauptet, er hat Waffe dabei – Polizisten geben Warnschüsse ab

Polizisten haben am Samstagmittag in Boizenburg/Elbe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) drei Warnschüsse in die Luft abgegeben. Ein Mann hatte zuvor behauptet, eine Waffe bei sich zu tragen und sich den Beamten mit einer Hand in der Jackentasche genähert. Der 60-Jährige war stark betrunken.