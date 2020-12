Boizenburg: Mann versucht Mädchen ihr Smartphone zu rauben

Boizenburg

Nach einem versuchten Raub am frühen Montagabend in Boizenburg sucht die Polizei nun Zeugen. Nach Angaben der Beamten soll ein unbekannter Mann gegen 17.20 Uhr im Stadtteil Boizenburg-Bahnhof versucht haben, einem 14-jährigen Mädchen das Smartphone zu stehlen. Nach Angaben der 14-jährigen Jugendlichen, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrer Freundin unterwegs war, sei sie in der Bahnunterführung in der Bahnhofstraße von einem entgegenkommenden Mann plötzlich angegriffen worden.

Der Unbekannte soll gezielt versucht haben, dem Mädchen das Smartphone aus der Hand zu reißen. Als dem Angreifer das nicht gelang, sei dieser weiter in Richtung der Bahnsteige gegangen. Zu einem Wortwechsel zwischen dem Mann und dem Mädchen kam es nicht. Das Mädchen wurde nicht verletzt. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen nicht mehr im Umfeld des Tatortes finden.

Täterbeschreibung

Der Mann soll etwa 1,70 Meter groß sein mit einer schlanken Figur und kurzen dunklen Haaren. Er trug zur Tatzeit eine schwarz-graue Jacke mit Kapuze, eine dunkle Hose mit großen Seitentaschen und eine dunkle Stoffmütze. Außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack dabei. Unter der Telefonnummer 038847/6060 nimmt die Polizei in Boizenburg Hinweise zu dem Vorfall und dem Tatverdächtigen entgegen.

