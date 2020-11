Polizisten haben am Sonntag einen Mann in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) aus dem Verkehr gezogen, den sie bereits einen Tag zuvor betrunken am Steuer erwischt hatten. Der 20-Jährige war dieses Mal ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Die Beamten hatten diese einen Tag zuvor sichergestellt.