Boizenburg

Ein junger Mann hat am frühen Montagabend einer Frau in Boizenburg eine Tasche gestohlen. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau nach dem Einkaufen in einem Discounter in der Schwartower Straße ihr Auto eingeladen. Der 25-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad direkt an ihr vorbei und schnappte aus dem Einkaufswagen die Handtasche, in der sich Papiere, Bargeld und das Smartphone des Opfers befanden.

Die Frau versuchte dem Dieb kurz hinterher zulaufen, doch der Mann flüchtete mit dem Fahrrad. Ein Zeuge informierte die Polizei, die anhand einer Personenbeschreibung den mutmaßlichen Handtaschendieb etwa 30 Minuten später in der Stadt gefunden und vorläufig festgenommen hat.

Die Beamten konnten bei dem Mann die gestohlenen Gegenstände finden. Die Handtasche des Opfers hatte der Täter, nachdem er den kompletten Inhalt entnommen hatte, jedoch weggeworfen. Die Polizei konnte die leere Handtasche später noch mit Hilfe eines Fährtenhundes aufspüren. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls.

Von OZ