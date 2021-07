Boizenburg: Polizei zieht betrunkene Fahrradfahrer aus dem Verkehr

Boizenburg/Wittenförden

In Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat die Polizei am späten Dienstagabend zwei Fahrradfahrer aus dem Verkehr gezogen, nachdem bei ihnen die Atemalkoholtests jeweils positiv ausgefallen waren. Während bei einer 32-Jährigen ein Wert von 1,62 Promille gemessen wurde, stellte die Polizei bei einem 29-jährigen Zweiradfahrer einen Atemalkoholwert von 2,33 Promille fest. Gegen die beiden wurde jeweils Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

Mann hinter 69-Jährigen an Alkohol-Fahrt

Wie die Polizei weiter mitteilte, verhinderte in Wittenförden (Ludwigslust-Parchim) ein Zeuge am späten Dienstagnachmittag eine Trunkenheitsfahrt, indem er sich mit seinem PKW vor das Auto eines 69-Jährigen stellte und ihm so den Weg versperrte. Bei dem Mann betrug der Atemalkoholwert 2,61 Promille. Der Führerschein des Autofahrers wurde sichergestellt. Auch in diesem Fall wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

Von OZ