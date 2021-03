Boizenburg

Unbekannte Täter haben am Montagnachmittag gegen 17 Uhr eine Brieftasche aus einem parkenden Auto in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gestohlen. Den Beamten zufolge stand das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Dr.-Alexander-Straße.

Das 76-jährige Fahrer befand sich beim Einkaufen im Supermarkt, als die Unbekannten die Brieftasche, in der sich Ausweisdokumente befanden, aus dem Auto stahlen. Wie sich herausstelle, war das Auto offenbar nicht verschlossen. Der Mann bemerkte den Verlust seiner Brieftasche wenig später und zeigte daraufhin den Diebstahl bei der Polizei an.

Angesichts des Vorfall appelliert die Polizei erneut, Fahrzeuge prinzipiell zu verschließen und keine Wertgegenstände in den Fahrgasträumen sowie in den Kofferräumen zu hinterlassen. Das gilt auch bei nur kurzer Abwesenheit.

Von OZ