Drei Verletzte und ein Schaden von geschätzten 300 000 Euro sind die Bilanz eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus in Boizenburg (Ludwigslust-Parchim). Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, brach der Brand kurz nach Mitternacht in einer Wohnung des viergeschossigen Plattenbaus aus. Ein 56 Jahre alter Mieter aus der Brandwohnung kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Zwei weitere Bewohner aus dem Treppenaufgang - ein 65-jähriger Mann sowie ein 15-jähriges Mädchen - wurden leicht verletzt und ambulant medizinisch versorgt.

Ein Rauchmelder hatte die Bewohner im Haus geweckt, die daraufhin die Feuerwehr alarmierten. Feuerwehrleute brachen die Tür zur Brandwohnung auf und fanden den Schwerverletzten, der vor allem an einer Rauchvergiftung litt. Etwa 20 Bewohner aus acht Wohnungen des betroffenen Hausflures mussten fliehen. Die meisten Wohnungen sind nach ersten Schätzungen durch Feuer, Rauch und Löschwasser unbewohnbar.

Nach ersten Ermittlungen soll das Feuer im Wohnzimmer des 56-jährigen Bewohners ausgebrochen sein. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft soll ein Brandgutachter die betroffene Wohnung am Donnerstag genauer in Augenschein nehmen, um die Brandursache zu klären. Der schwerverletzte Mieter habe in einer ersten Befragung angegeben, keine Erinnerung an die Vorfälle der Brandnacht zu haben.

Von dpa