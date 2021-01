Bootsmotor und Werkzeug von Campingplatz am Kummerower See gestohlen

Demmin/Kummerow

Unbekannte Täter haben von einem Campingplatz am Kummerower See einen Bootsmotor und hochwertiges Werkzeug gestohlen. Wie die Polizei Demmin am Samstag mitteilte, brachen die Diebe vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Gelände des Campingplatzes Sommersdorf in Kummerow (Mecklenburgische Seenplatte) einen Holzschuppen auf. Ein in diesem Schuppen befindlicher Metallcontainer, welcher als Lagerraum diente, wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet. Neben einem Bootsmotor wurden Werkzeuge wie ein Holzspalter gestohlen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 15 000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zu dem Vorfall machen kann, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Demmin unter 03998 254 0, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.

Von OZ