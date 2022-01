Schwerin

Aus bisher unbekannten Gründen ist es am Freitag gegen 13 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Berliner Platz in Schwerin gekommen.

Nach Angaben der Polizei wurden durch die Flammen und den Rauch zwei Wohnungen beschädigt. Ein weiteres Übergreifen der Flammen konnte die Feuerwehr verhindern. Jedoch wurde durch die Löscharbeiten eine weitere Wohnung in Mitleidenschaft gezogen und ist aktuell ebenfalls nicht mehr bewohnbar.

Die Bewohner des Aufgangs wurden evakuiert und blieben alle unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 40 000 Euro.

Von OZ