Brand in Mehrfamilienhaus in Gadebusch: Polizei geht von Brandstiftung aus

Gadebusch

Nach einem weiteren Feuer in einer Wohnsiedlung in Gadebusch (Nordwestmecklenburg) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, war der Brand am Dienstagabend auf einem Balkon einer Wohnung ausgebrochen und richtete einen Schaden von rund 50 000 Euro an. Auf dem Balkon abgestellte Möbel gingen in Flammen auf und das Feuer breitete sich Richtung Wohnzimmer aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Die Wohnung sei nicht mehr bewohnbar.

Die Mieter der betroffenen Wohnung konnten fliehen. Zwei Hausbewohner erlitten wegen des Brandeinsatzes aber einen Schock und mussten medizinisch versorgt werden. In den vergangenen Wochen hatte es in dem Wohngebiet schon mehrfach gebrannt, zuletzt vor gut einer Woche in einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Dort handelte es sich laut Polizei ebenfalls um Brandstiftung. Ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen wird geprüft.

Von RND/dpa