Demen

Am Wochenende haben unbekannte Täter ein Auto auf einem Firmengelände in Demen ( Ludwigslust-Parchim) in Brand gesetzt. Nach Angaben der Polizei blieb das Feuer unbemerkt. Der ausgebrannte Wagen wurde am Montagmorgen entdeckt.

Außerdem wurden auf dem Gelände zwei Lagerhallen aufgebrochen, aus denen jedoch nichts gestohlen wurde. Die Polizei schätzt den gesamten Schaden auf ca 3000 Euro und ermittelt wegen versuchten Diebstahls und Brandstiftung.

Von OZ