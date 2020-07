Brandstiftung möglich: Gartenlaube in Schwerin brennt nieder

Schwerin

Eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage „ Wiesengrund“ (Wittenburger Tor) in Schwerin hat am Donnerstagmorgen in Flammen gestanden. Der Polizei zufolge ist diese sowie der in der Nähe befindliche Schuppen komplett nieder gebrannt.

Zum Einsatz kam neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwillige Feuerwehr „Schwerin-Mitte“.Nach Beendigung der Löscharbeiten übernahm die Kripo den Brandort. Derzeit kann Brandstiftung als Ursache nicht ausgeschlossen werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt.

Lesen Sie auch:

Von OZ