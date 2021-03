Brüel

15 Personen haben am Wochenende in Brüel gegen die Corona-Landesordnung verstoßen. Wie die Polizeiinspektion Ludwigslust mitteilt, hätte die Polizei am frühen Samstagmorgen einen Hinweis erhalten, dass sich eine Gruppe in einem Vereinsheim treffen würde.

Beim Eintreffen der Polizei stellten die Beamten eine private Zusammenkunft von 15 Personen aus unterschiedlichen Haushalten fest und beenden diese. Die Personen im Alter zwischen 17 und 25 Jahren trugen keine Mund-Nasen-Bedeckung.

Außerdem hielten die Jugendlichen den geforderten Sicherheitsabstand häufig nicht ein. Die Polizei nahm gegen die Betreffenden Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung auf.

Von OZ