Bundespolizei in Schwerin vollstreckt Haftbefehl gegen 37-Jährigen

Schwerin

Nur einen Monat nach seiner letzten Haftentlassung und unter laufender Bewährung ist ein polnischer Staatsangehöriger offenbar erneut straffällig geworden. Wie die Bundespolizeiinspektion Rostock am Montag mitteilte, war der 37-Jährige am vergangenen Freitag am Schweriner Hauptbahnhof durch aggressives Verhalten aufgefallen. Bei einer Kontrolle durch eine Streife des Bundespolizeireviers Schwerin stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls vorlag. Zudem war er durch die Staatsanwaltschaft Hamburg zur Ermittlung seiner Wohnanschrift wegen Diebstahls und Unterschlagung geringwertiger Sachen ausgeschrieben.

Nach der Eröffnung des Haftbefehls im Bundespolizeirevier wurde der Mann dem Haftrichter am Amtsgericht Schwerin vorgeführt, der die Untersuchungshaft bestätigte. Anschließend erfolgte die Überführung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Von OZ