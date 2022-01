Schwerin

Am Samstag fand in Schwerin eine angemeldete Versammlung unter dem Motto „Freie Impfentscheidung - Keine Spaltung“ statt. Nach Angaben der Polizei gab es um 11 Uhr eine Kundgebung auf dem Bertha-Klingberg-Platz. Anschließend setzte sich der Aufzug über die Graf-Schack-Allee, Schloßstraße und Mecklenburgstraße in Richtung Südufer Pfaffenteich in Bewegung. Von dort aus gingen die Menschen weiter über die Arsenalstraße, Wismarsche Straße, den Marienplatz und die Goethestraße, bis sie wieder am Bertha-Klingberg-Platz endeten. An der Versammlung nahmen circa 1100 Personen teil.

Unerlaubter Drohnenflug

In der Graf-Schack-Allee entdeckten die Polizisten eine fliegende Drohne und forderten den Pilot zur Landung auf. Da die Drohne beim Landeversuch in den Burgsee stürzte, wird gegen ihn nun neben unerlaubten Fliegens auch wegen möglicher Verschmutzung des Gewässers ermittelt.

Platzverweis für Demonstranten

Auf dem Bertha-Klingberg-Platz fand außerdem die Protestversammlung „Solidarität statt Verschwörungstheorien - Gemeinsam mit Vernunft durch die Corona-Pandemie! Vol.3“ statt. Hier nahmen etwa 30 Personen teil.

Ein Teilnehmer der Versammlung „Freie Impfentscheidung - Keine Spaltung“ erhielt einen Platzverweis, da er Teilnehmer der Gegenversammlung beschimpfte. Beim Verlassen des Platzes schubste er außerdem einen entgegenkommenden Passanten. Die Polizei ermittelt.

