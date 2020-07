Die meisten der neuen Corona-Fälle in MV stammen aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim. Mittlerweile elf Personen haben sich dort bei einer Familienfeier in Hagenow infiziert. Ein Fall in diesem Zusammenhang wurde in Schwerin registriert. 200 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.