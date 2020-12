Boizenburg

Nach einem Hinweis hat die Polizei am Montagabend ein Treffen von elf Jugendlichen und Kindern in Boizenburg (Kreis Ludwigslust-Parchim) auflösen müssen, da gegen die Corona-Regeln verstoßen wurde. Die Polizei stellte fest, dass die Personen aus mehreren Haushalten stammten. Gegen die 13- bis 19-Jährigen wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen aufgenommen, die nun an das zuständige Ordnungsamt zur weiteren Entscheidung beziehungsweise Ahndung weitergeleitet werden.

Von OZ