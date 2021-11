• Jagdschloss Waldsee Hotel und Ferienpark, Am Schulzensee 8, 17258 Waldsee, 039820-33790, Mo, Mi: 14-16 Uhr; Fr: 9-11 Uhr

• Testzentrum Mirow Ferienpark, Walter-Gotsmann-Str. 2, 17252 Mirow, Mo-Do: 10-11 Uhr; Fr: 17-18 Uhr; Sa: 10-11 Uhr o. Terminvereinb., aber App-Nutzung ePassGo

• Haveltourist GmbH & Co. KG, An den Havelbergen 1, 17237 Userin, 03981-24790, Mo-Fr: 9-12 Uhr u. 14-17 Uhr, Terminvereinb. online

• Fitness-Lounge Neustrelitz, Kühlhausberg 9, 17235 Neustrelitz, Mo-Sa: n. Terminvergabe online

• Kiefernheide-Apotheke, Karbe-Wagner-Str. 28, 17235 Neustrelitz, 03981-440117, Mo-Fr: 8:30-11:30 Uhr u. 13-17 Uhr; Sa: 8:30-11:30 Uhr, tel. Terminvereinb. od. online

• Teststation DLRG-Strelitz, Strelitzer Str. 22, 17235 Neustrelitz, 03981-256555, mit Termin: Mo, Di, Do: 7-8 Uhr u. 16:30-17 Uhr; ohne Termin: Mo, Di, Do: 8-9 Uhr u. 17-18 Uhr; Sa, So: 10:30-12 Uhr; mit u. ohne Termin: Fr: 9-12 Uhr; Sa, So: 9-10:30 Uhr

• 24h-Senior-Service GmbH - Tagespflege der vielen Gärten, Schwarzer Weg 12, 17235 Neustrelitz, 0152-52875383, Di u. Fr: 8-10 Uhr Schwarzer Weg 12 u. Mi: 9-11 Uhr u. 12-14 Uhr Marktplatz Neustrelitz, o. Terminvereinb.

• Alms-Apotheke, Große Str. 52, 17217 Penzlin, Mo, Mi, Fr: n. Terminvereinb. Terminvereinb. online

• Stadt-Apotheke, Güstrower Str. 25, 17213 Malchow, 039932-19373, Mo-Fr: 8:15-11 Uhr, tel. Terminvereinb.

• Hubertus-Apotheke, Lange Str. 44, 17213 Malchow, 039932-13345

• Birkholz-Apotheke, Clara-Zetkin-Ring 24, 17213 Malchow, 039932-13365, Mo-Fr: 13-15 Uhr, tel. Terminvereinb.

• Klinik Malchower See, August-Bebel-Str. 27, 17213 Malchow, 039932-15410 / -425, Mo-Fr: 9-14 Uhr u. 16:30-18:30 Uhr, tel. Terminvereinb. od. online

• Rosendomizil OHG, Lange Str. 2-6, 17213 Malchow, 039932-18065, Mo: 18-20 Uhr; Mi: 17-19 Uhr, tel. Terminvereinb.

• Forum Fleesensee, Kisserower Str. 4, 17213 Penkow, Mo-So: 10-18 Uhr o. Terminvereinb.

• Dr. Christian Mau, Marktplatz 22, 17213 Göhren-Lebbin, 0175-5940631, Mo, Di, Do, Fr, Sa: tel. Terminvereinb.

• TSV-Sporthalle Röbel (bei der Therme), Stadtgarten 20a, 17207 Röbel/Müritz, Mo-Fr: 14:30-17 Uhr, o. Terminvereinb.

• Fontane Apotheke, Pferdemarkt, Pferdemarkt 5, 17207 Röbel/Müritz, 039954-21082, Mo-Fr: 8:30-9:30 Uhr o. Terminvereinb.

• Fontane Apotheke, Jugendhaus, Predigerstr. 12, 17207 Röbel/Müritz, Mi-Fr: 16-17 Uhr o. Terminvereinb.

• Müritzpalais Aparthotel, Kietzstr. 1, 17192 Waren, Mo; Do: 12-13 Uhr o. Terminvereinb.

• Da Vinci-Apotheke, Beethovenstr. 1, 17192 Waren, 03991-631384, Mo-Fr: n. Terminvereinb.

• Freiwillige Feuerwehr Waren (Fontane-Apotheke), Goethestr. 47, 17192 Waren, Mo-Fr: 9-13 Uhr u. 14-17 Uhr; Sa: 11-17 Uhr; So: 9-12 Uhr, Terminvereinb. online

• Hausarztpraxis Dr. Marco Krüger, Töpferstr. 19, 17179 Gnoien

• Arztpraxis Dipl.-Med. Petra Dassing, Neue Str. 5, 17168 Jördenstorf, Mo-Fr: 8-10:30 Uhr

• Rats-Apotheke, Marktplatz 4, 17166 Teterow, 0173-9801975, Mo-Fr, tel. Terminvereinb. od. online

• Volkssolidarität Regenbogen Haus Treff Ost, Str. der Freundschaft 2, 17166 Teterow, 0152-09252425, testen-teterow@vs-hro.de, Mo-Fr: 8-16 Uhr, tel. Terminvereinb.

• Familienbegegnungsstätte, Demminer Str. 18, 17159 Dargun, Mo-Fr: 10-11 Uhr o. Terminvereinb.

• Fritz-Reuter-Apotheke, Markt 16, 17153 Stavenhagen, 039954-21082, Mo-Fr: 10-11 Uhr u. 16-17 Uhr, tel. Terminverinb. od. online

• Schweden-Apotheke, Werdohler Str. 3, 17153 Stavenhagen, 039954-24850, Mo-Fr: 10-11 Uhr u. 16-17 Uhr, tel. Terminvereinb. inkl. zusätzl. Testzeiten

• Kleine Sporthalle, Str. des Friedens 1, 17153 Stavenhagen, Mo-Fr: 9-12 Uhr u. 16-17 Uhr, o. Terminvereinb.

• Zweifeldsporthalle (Foyer), August-Seidel-Str. 19, 17153 Stavenhagen, Mo-Fr: 10-11 Uhr u. 16-17 Uhr, o. Terminvereinb.

• Rats-Apotheke, Am Markt 11, 17139 Malchin, 03994-222311, Mo-Fr: 8-9 Uhr, tel. Terminvereinb. od. vor Ort

• Neue Apotheke, Am Markt 6, 17139 Malchin, 03994-223412, Mo-Fr: 12-13 Uhr; Sa: 8-9 Uhr, tel. Terminvereinb.

• Schnelltestzentrum Malchin, Bahnhofstr. 14, 17139 Malchin, 0151-20239437, Mo-Fr: 8:30-11 Uhr u. 15-17:00 Uhr, Sa, So: 10-11 Uhr

• Apotheke zu den drei Rosen, Demminer Str. 9, 17126 Jarmen, 039997-1560, Mo-Fr: 9-11 Uhr

• Feuerwehr-Schulungsraum, Fabrikstr. 5, 17126 Jarmen, 0157-39392099, Mi-Sa: 10:30-16 Uhr, tel. Terminvereinb. od. online; E-Mail: anmeldung@ruegentest.de; auch kostenpfl. PCR-Testung mgl.

• Löwen-Apotheke, Mühlenstr. 30, 17109 Demmin, 03998-223152, Mo-Fr: ab 13 Uhr od. n. Terminvereinb.; Sa: n. Terminvereinb., tel. Terminvereinb. od. vor Ort

• Pommern-Apotheke, Adolf-Pompe-Str. 24, 17109 Demmin, 03998-362366, Mo-Sa, Teriminvereinb. Online

• Friedländer-Apotheke, Turmstr. 6, 17098 Friedland, 039601-20336, Mo-Fr: 10-12 Uhr; Sa: 8:30-9 Uhr, tel. Terminvereinb.

• Arztpraxis Monique Salchow-Gille, Turmstr. 6, 17098 Friedland, Mo-Fr: 10-12 Uhr, o. Terminvereinb. / Mi: 8-10 Uhr u.a. für Gruppen u. n. Terminvereinb.

• Stadtambulanz Altentreptow Servicegesellschaft GbR, Fichtestr. 4, 17087 Altentreptow, 03961-255014, Mo, Di, Do: 7:30-15 Uhr; Mi, Fr: 7:30-13 Uhr; Sa: 10-14 Uhr; So: 10-12 Uhr, tel. Terminvereinb.

• Sporthalle am Klosterberg, 17087 Altentreptow, 03961-25519000, Mo-Fr: 8-12 Uhr

• Campingplatz „Gatsch Eck“, Gatscher Damm, 17039 Wulkenzin, 0395-5665152, Mo-So: 10-12 Uhr u. 17-19 Uhr, o. Terminvereinb.

• Ost-Apotheke im Stufenhochhaus, Juri-Gagarin-Ring 31, 17036 Neubrandenburg, 0395-7781269, Mo-Fr: n. Terminvereinb., tel. Terminvereinb. od. online

• Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum (Haus C), Salvador-Allende-Str. 30, 17036 Neubrandenburg, Mo-Fr: 8-12 Uhr u. 14-17 Uhr; Sa, So: 14-17 Uhr o. Terminvereinb.

• AWO-Migrationszentrum, Demminer Str. 44, 17034 Neubrandenburg, Mo-Fr: 8-11:30 Uhr u. 14-17:30 Uhr; Sa: 8-11:30 Uhr, Terminvereinb. online

• Iris-Apotheke, Max-Adrion-Str. 1, 17034 Neubrandenburg, 0395-4691873, Mo-Fr: tel. Terminvereinb., tel. Terminvereinb.

• Zahnarztpraxis Gundlach, An der Marienkirche 2, 17033 Neubrandenburg, 0395-5442483, praxis-gundlach@medizin-nb.de, Mo, Di: 8-12 Uhr u. 15-18 Uhr; Mi, Fr: 7:30-12 Uhr; Do: 7:30-12 Uhr u. 13-15 Uhr, tel. Terminvereinb. od. online

• Testzentrum Süd, Neustrelitzer Str. 69, 17033 Neubrandenburg, 0395-570833257, Mo-Fr: 7:30-17 Uhr, tel. Terminvereinb. od. online od. spontan

• Oralchirurgie-Praxis Stoltz, Platanenstr. 10, 17033 Neubrandenburg, 0395-37951666, praxis@implantologie-stoltz.de, Mo: 7:30-16 Uhr; Di: 7:30-18 Uhr; Mi: 7:30-14 Uhr; Do: 7:30-18 Uhr; Fr: 7:30-12 Uhr

• Testzentrum Katharinenviertel, Friedrich-Engels-Ring 55, 17033 Neubrandenburg, 0395-570833250, Mo-Fr: 8-11 Uhr u. 15-17 Uhr o. Terminvereinb.

• Marien-Apotheke, Turmstr. 20, 17033 Neubrandenburg, Mo-Fr: 8-10 Uhr u. 16-18 Uhr; Sa: 9-12 Uhr, Terminvereinb. online