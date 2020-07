Schwerin

So viele neue Corona-Fälle an einem Tag gab es in MV seit April nicht mehr: Das Landesamt für Gesundheit und Soziales meldet am Donnerstag gleich elf neue Infektionen.

Und vor allem ein „Corona-Cluster“ sorgt dabei für Diskussionen: In Schwerin wurde ein Arzt des Helios-Klinikums positiv getestet. Bei seinen beiden Kindern (5 und 7 Jahre alt) war das Virus bereits einen Tag zuvor nachgewiesen worden. Die Familie war gemeinsam im Kosovo. Weil die Region auf dem Balkan als Risikogebiet gilt, war der Vater bereits bei der Rückkehr getestet worden. Damals war der Test jedoch negativ. Nun ist eine Debatte um den Sinn von Tests für Reiserückkehrer entbrannt.

Experte: Keine verlässlichen negativen Ergebnisse

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich erst am Mittwoch darauf verständigt, Urlauber testen zu wollen – wenn sie in Gebieten im Urlaub waren, die als riskant gelten. Die Türkei beispielsweise zählt dazu.

Aus Sicht von Prof. Dr. Emil Reisinger, Infektionsmediziner an der Uni Rostock und der Corona-Experte des Landes, machen diese Tests aber wenig Sinn: „Wir wissen schon seit Monaten, dass die Abstrichtests keine verlässlichen negativen Ergebnisse liefern.“ Das Problem: Ein Mensch kann mit dem Virus infiziert sein, die sogenannte Viruslast in seinem Rachen kann zum Zeitpunkt des Tests aber noch zu gering sein. „Der Test sagt dann, die Person ist gesund. Am nächsten Tag könnte das Ergebnis aber schon anders sein“, so Reisinger.

Schwerins OB: Tests sind Aktionismus

Auch Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier ( SPD) hat sich gegen Tests von Reiserückkehrern aus Risikogebieten an den Flughäfen ausgesprochen: „Die Forderung nach derartigen Tests ist Aktionismus, der die Menschen in falscher Sicherheit wiegt. Die negativen Befunde sind Momentaufnahmen und vermitteln eine gefährliche Scheinsicherheit“, so der Oberbürgermeister.

Der Reiserückkehrer an den Helios-Kliniken, der nach einer Reise zum Test ging und am Dienstag negativ, am Donnerstag positiv getestet wurde, habe sich an die geltenden Regeln gehalten. Besser wäre die Einhaltung einer ein- bis zweiwöchigen Quarantäne gewesen. „Die Erfassung der Rückreisenden an den Flughäfen und die anschließende Verhängung von Quarantäne ist möglich – und für mich alternativlos“, erklärte Badenschier.

Wie der Infektiologe an der Universitätsmedizin Rostock, Carlos Fritzsche, sagte, besteht wegen der vergleichsweise hohen Zahl von Neuinfektionen kein aktueller Grund zu Sorge. Solche punktuellen Häufungen seien immer wieder zu erwarten. „Das Virus ist ja nicht weg“, sagte Fritzsche. Dies hänge auch mit den Lockerungen der Kontaktbeschränkungen zusammen.

Das Rostocker Gentechnik-Unternehmen Centogene sorgt indes erneut für Schlagzeilen in der Coronakrise: Als erste Firma weltweit bieten die Rostocker ihre Corona-Tests nun auch für daheim an – beim größten Online-Händler der Welt. Testkits gibt es seit Donnerstag bei Amazon für 79 Euro.

