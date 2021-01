Rostock

Die Corona-Pandemie breitet sich weiter mit hohem Tempo in Mecklenburg-Vorpommern aus. Am Sonnabend registrierte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 243 neue Infektionen binnen 24 Stunden. Da dies deutlich mehr sind als am Samstag der Vorwoche (94 am 2.1.), steigt die 7-Tage-Inzidenz (Fälle je 100 000 Einwohner in 7 Tagen) im Land kräftig an – um 8,3 auf jetzt 133,1. Allerdings lassen sich die Zahlen nicht ohne weiteres vergleichen, weil es über Weihnachten und den Jahreswechsel weniger Tests und zum Teil verzögerte Meldungen gab.

Besonders dramatisch ist die Situation aktuell in zwei Landkreisen: Die Mecklenburgische Seenplatte meldete 54 neue Fälle, die Inzidenz erhöht sich auf 256,5. Noch mehr neue Infektionen seit Freitagnachmittag gab es im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Hier wurden 71 Infektionen übermittelt. Mit einer Inzidenz von nun 188,4 nähert sich die Region dem kritischen Wert von 200 an.

Ausgangssperren und geschlossene Schulen drohen

Ab dieser Inzidenz würde der Landesteil als Hochrisikogebiet gelten – mit drastischen Auswirkungen für seine Bewohner. Nächtliche Ausgangssperren und Ausgangsbeschränkungen drohen, zudem würden Schulen und Kitas geschlossen.

Die weiteren Neuinfektionen verteilen sich wie folgt: Landkreis Vorpommern-Rügen 32, Landkreis Rostock 31, Landkreis Nordwestmecklenburg 28, Schwerin 15, Landkreis Vorpommern-Greifswald 12. Aus der Hansestadt Rostock wurden keine neuen Infektionen übermittelt. Ob es tatsächlich keine Fälle gab oder ob es sich um einen Übertragungsfehler handelt, ist noch unklar.

Vier weitere Corona-Tote in MV

Vier weitere Menschen sind gestorben, nachdem sie positiv auf Sars-Cov-2 getestet worden waren: je zwei Personen in Schwerin und dem Landkreis Ludwigslust-Parchim. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer auf 239.

Aktuell sind dem Lagus-Bericht zufolge 3485 Menschen im Land mit dem Virus infiziert, das sind 104 mehr als am Vortag. 328 (9,7 Prozent) der Infizierten müssen im Krankenhaus behandelt werden – zehn mehr als am Freitag. 84 Personen sind so schwer erkrankt, dass sie auf einer Intensivstation behandelt werden müssen. Diese Zahl hat sich nicht verändert.

