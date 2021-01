Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist in der Nacht zu Donnerstag eine Person ums Leben gekommen. Die Brandermittler sollen klären, wie es zu dem Feuer kam und um wen es sich bei der gefundenen Leiche handelt. Bislang ist beides noch unklar.