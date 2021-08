Zum ersten Mal nach langer Zeit ist es zu einem großen Corona-Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung in MV gekommen. Insgesamt 17 Fälle sind in einer Tagespflege in Crivitz (Kreis Ludwigslust-Parchim) registriert worden, von denen auch zwei tödlich endeten. Wie das Virus in die Einrichtung kam.