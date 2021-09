Crivitz

Bei zwei Auffahrunfällen sind am Montagmorgen in Hof Zapel bei Crivitz insgesamt vier Autofahrer leicht verletzt worden. Kurz nach 8 Uhr waren zunächst zwei Autos zusammengeprallt. Kurz darauf hielt ein weiterer PKW an der Unfallstelle an, um den verletzten Fahrern zu helfen. Das übersah ein weiteres Auto und fuhr auf das haltende Fahrzeug auf.

Alle vier Fahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden über 20 000 Euro. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Wessiner Straße zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

Von cr