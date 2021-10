Crivitz: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß auf der Bundesstraße 321

Crivitz

Beim Zusammenstoß zweier Pkw auf der Bundesstraße 321 bei Crivitz sind am Donnerstagnachmittag zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Die Autos stießen an der Einmündung zur B 392 zusammen, wobei ein 55-jähriger Fahrer schwere Verletzungen erlitt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die 32-jährige Autofahrerin des zweiten Pkw wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Im weiteren Verlauf des Unfalls stieß der Pkw des 55-Jährigen mit einem an der Einmündung stehenden weiteren Pkw zusammen, dessen 57-jähriger Fahrer unverletzt blieb. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die 32-Jährige die Vorfahrt an der Einmündung missachtete. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern aber noch an. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B 321 in Höhe vollgesperrt werden.

Von OZ