Crivitz

Zwei Männer haben in Crivitz (Ludwigslust-Parchim) einen Dieb festgehalten, der eine Frau im Krankenfahrstuhl bestohlen hat. Wie ein Polizeisprecher erklärte, hatte die 91 Jahre alte Geschädigte ihre Tasche am Freitag am Lenker des Krankenfahrstuhles angehängt. Dort hatte der 36-jährige Tatverdächtige die Beute abgerissen, die Männer sahen das.

Die Frau rief um Hilfe. Die zwei Zeugen stoppten den Tatverdächtigen und übergaben ihn der Polizei. Die Frau bekam die Tasche mit Bargeld und persönlichen Papieren zurück. Bei dem 36-Jährigen wurden kleinere Mengen Drogen gefunden. Er habe die Tat auch gestanden. Die Polizei dankte den Männern ausdrücklich für ihr Einschreiten.

Von dpa