Strassen

Ein Dachstuhl war am Samstagabend gegen 20.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache in Strassen ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) in Brand geraten. Eine Anwohnerin stelle zunächst eine Rauchentwicklung in der Ortschaft fest. Dann sah sie, dass das Dach des Wohnhauses in Flammen stand. Sie warnte unverzüglich den Bewohner, der sich in Sicherheit bringen konnte. Anschließend rief die Nachbarin die Feuerwehr.

Bei Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte brannte der Dachstuhl bereits großflächig. Ein komplettes Abbrennen des Hauses konnte von der Feuerwehr allerdings verhindert werden. Das Gebäude ist bis auf weiteres unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Ludwigslust, Eldena, Malliß, Boek und Gorlosen.

Von jad/RND