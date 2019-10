Danke Brexit: Warum der Starbucks-Kaffee bald aus MV kommen könnte

Schwerin/Seattle

Zwei Mega-Marken setzen auf MV: Die weltgrößte Kaffeehaus-Kette Starbucks plant, künftig einen großen Teil ihrer Kaffee-Produkte für daheim in Mecklenburg-Vorpommern produzieren zu lassen – und zwar im Schweriner Werk des Lebensmittel-Riesen Nestlé.

Ein Grund: Die Nachfrage nach den Starbucks-Kapseln für Heim-Kaffeemaschinen steigt enorm. Und: Wenn es zu einem harten Brexit kommt, will Starbucks in MV auf Nummer sicher gehen. Das bestätigte Nestlé Deutschland auf OZ-Anfrage.

Produktion bisher in England

Bisher lässt Starbucks seine Kaffee-Kapseln für Maschinen des Systems „Dolce Gusto“ im englischen Cadbury herstellen. Ein harter Brexit aber könnte für die Produktion auf der britischen Insel das Aus bedeuten: „Wir haben uns in Schwerin darauf vorbereitet, die komplette Starbucks-Produktion für den europäischen Markt zu übernehmen“, sagt Nestlé-Sprecherin Nora Bartha-Hecking. Maschinen und Produktionslinien seien bereits eingestellt und getestet worden. „Wir sind bereit.“

Doch selbst wenn es zwischen Brüssel und London doch noch zu einem geordneten Deal kommen sollte: Starbucks will nach MV. „Seit Februar vertreiben wir und Starbucks die Kapseln für ,Dolce Gusto‘-Automaten in 34 Ländern“, sagt Bartha-Hecking. „Wenn die Nachfrage sich weiter so entwickelt wie bisher, weiter so steigt, dann werden wir in Schwerin auch unabhängig vom Brexit für Starbucks produzieren“, heißt es aus der Nestlé-Zentrale in Frankfurt am Main.

15 000 Kaffeehäuser weltweit

Starbucks gilt als eines der bekanntesten Unternehmen auf dem Globus: Die Firma, die 1971 in Seattle ( USA) gegründet wurde, betreibt – mit Franchise-Nehmern – mittlerweile mehr als 15 000 Kaffeehäuser in 50 Staaten. Allein 2018 verdienten die Amerikaner mit Kaffee und Snacks fast 25 Milliarden Dollar.

Der Partner aus der Schweiz, Nestlé, ist sogar noch größer: Der größte Lebensmittelkonzern weltweit machte 2018 sogar fast 96 Milliarden Doller Umsatz. Eines der wichtigsten Geschäftsfelder von Nestlé ist mittlerweile der Verkauf von Kaffee und Kapseln unter der Marke Nespresso.

Das größte Kaffee-Kapselwerk Europas – und nach Unternehmensangaben zugleich auch modernste – haben die Schweizer 2014 vor den Toren Schwerins eingeweiht. „Mittlerweile produzieren wir an unserem Standort in MV zwei Milliarden Kaffee-Kapseln pro Jahr“, so Nestlé-Sprecherin Bartha-Hecking. Für die Schweizer arbeiten aktuell rund 400 Menschen im Land – Tendenz steigend. Wie viele neue Jobs durch den Starbucks-Deal entstehen, sei noch offen. Auch zu möglichen Erweiterungen gebe es noch keine konkreten Entscheidungen.

Weltmarken in MV

Für das Schweriner Wirtschaftsministerium sind die Nachrichten von Nestlé aber so oder so wirklich gute: „Kaffee ist ein Genießerprodukt und noch dazu ein Riesenmarkt. Wenn zwei Global Player – Starbucks und Nestlé – ihre Schlagkraft ausbauen und sich für die gemeinsame Produktion in Schwerin entscheiden sollten, spricht das für den Wirtschaftsstandort Mecklenburg-Vorpommern. ,Made in MV‘ wandert in die Kaffeebecher der Welt. Das sichert Arbeitsplätze in der Region“, so Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU).

Aus MV in die Welt Starbucks und Nestlé sind nicht die einzigen Mega-Konzerne, die auf MV setzen: Der weltgrößte Kreuzfahrt-Konzern, die Carnival Corporation & plc, ist im Nordosten mit dem Hauptsitz ihrer deutschen Tochter Aida vertreten. Auch die Dr. Oetker-Gruppe lässt in MV produzieren: In Wittenburg arbeiten rund 1000 Mitarbeiter für das Unternehmen und stellen mehr als 100 verschiedene Tiefkühl-Produkte für das In- und Ausland her. Ebenfalls im Nordosten zu Hause ist der Liebherr-Konzern: Der führende Hersteller von Kran-Anlagen baut im Rostocker Seehafen Schiffs- und Hafenkräne für den Einsatz rund um den Globus.

Von Andreas Meyer