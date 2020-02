„Das ist doch wohl nicht schlimm“: Mann mit 2,1 Promille in Parchim gestoppt

Zwei Männer sind am Dienstagvormittag in ihrem Auto auf der B 103 nahe Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) vor der Polizei geflohen. Der Fahrer stand unter Drogeneinfluss. Außerdem hatte er keinen Führerschein, dieser war zuvor schon bis 2033 entzogen worden.