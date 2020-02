„Defender Europe 2020“: Erste US-Soldaten kommen in Hagenow an

Hagenow/Torgelow

Die ersten rund 200 US-Soldaten werden in der Nacht zu Donnerstag auf ihrem Weg zur Nato-Großübung „Defender Europe 2020“ in der Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne Hagenow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) erwartet. Die Gruppe sei mit etwa 100 Lastwagen unterwegs und werde nach einer Übernachtung weiterfahren, wie ein Sprecher des Bundeswehr-Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch sagte. Weitere Soldaten würden in Tagesschritten bis Anfang März erwartet.

Insgesamt sollen 1700 US-Soldaten Mecklenburg-Vorpommern in Richtung Osten durchqueren. Halts zum Übernachten und Auftanken der Fahrzeuge sind in den Bundeswehr-Kasernen Hagenow und am Tag darauf in Torgelow ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) vorgesehen. Danach fahren die Konvois nach Polen weiter. Mit den Lastwagen werde Ausrüstung, Verpflegung und Material für die Nato-Übung transportiert, sagte der Bundeswehr-Sprecher. Voraussichtlich am 6. März sollen die Transporte durch MV abgeschlossen sein.

US-Soldaten schlafen in der Turnhalle

Die US-Soldaten kommen aus Bremerhaven. Der erste Konvoi sollte gegen Mitternacht in Hagenow eintreffen. Den US-Soldaten sei zum Übernachten die Sporthalle der Bundeswehr-Kaserne zur Verfügung gestellt worden.

Die Transportroute durch MV ist eine von drei Routen für die etwa 20.000 US-Soldaten, die in Antwerpen, Rotterdam und Bremerhaven anlanden und dann durch Deutschland nach Ostpolen und ins Baltikum ziehen sollen. „Defender Europe 2020“ läuft bis Juni 2020 und gilt mit 37.000 Nato-Soldaten als größte Truppen-Verlegeübung des Bündnisses seit 25 Jahren.

