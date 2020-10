Köln

Erst war sich Laura Larsson nicht sicher, ob sie die Nominierung überhaupt annehmen möchte. Jetzt hat die in MV geborene 31-Jährige mit ihrem Podcast „Herrengedeck“ den Deutschen Comedypreis in der neuen, rein weiblichen Kategorie „Beste Comedy-Podcasterin“ gewonnen.

Es war Comedian Torsten Sträter, der am Freitagabend eben jenen Preis vergeben durfte, den es im ursprünglichen Skript des Deutschen Comedypreises bisher gar nicht gab. Nominiert waren der “5 Minuten Harry Podcast”, “Herrengedeck” und “Busenfreundin”.

Vor der Gala hatte es bereits Aufregung um den Deutschen Comedypreis gegeben, da in der Kategorie “Bester Comedy-Podcast” keine Podcasterinnen nominiert waren. Als es daraufhin in der Branche rumorte und sich verschiedene Künstler zu Wort meldeten, wurde die Kategorie in “Beste Comedy-Podcasterin” – für Produktionen mit weiblicher Besetzung – und “Bester Comedy-Podcaster” aufgeteilt.

Larsson äußert feministische Kritik

Laura Larsson und ihre Kollegin Ariana Baborie, bekannt als die Creatorinnen des Podcasts “Herrengedeck”, durften den Preis schließlich auf der Bühne entgegennehmen. Die beiden Siegerinnen ließen es sich in ihrer Dankesrede nicht nehmen, stellvertretend für alle weiblichen Comedians die ein oder andere Kritik zu äußern.

“Das ist so wie früher bei Erwachsenenpartys mit dem Katzentisch, an dem die Kinder sitzen durften”, fasste Laura Larsson die Trennung von männlichen und weiblichen Comedyformaten zusammen. Der Appell der Siegerinnen war klar: “Ich würde mir wünschen, dass wir alle an einem Tisch sitzen: Mann, Frau, Trans, Homo, Schwarz”, sagte die in Parchim geborene Larsson.

Und wer weiß, vielleicht sitzen im nächsten Jahr ja alle zusammen am sinnbildlichen Tisch des Comedypreises und Männer und Frauen sind in ein und derselben Kategorie nominiert.

