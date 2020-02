Diebe stehlen TV, Schmuck und Bargeld bei Einbruch in Wittenburg

Wittenburg

Bei einem Einbruch in eine Einfamilienhaus in der „Mühlentor“-Straße in Wittenburg ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben Unbekannte Bargeld, Schmuck sowie Unterhaltungstechnik gestohlen. Wie die Polizei berichtete sind die Täter zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag gewaltsam durch eine Terrassentür ins Haus eingedrungen.

Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume und ergatterten neben dem Geld und dem Schmuck auch zwei Fernsehgeräte und einen Videobeamer. Die Polizei in Hagenow hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die etwas gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03883/ 6310 zu melden.

Von OZ