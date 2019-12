Diebstahl im Discounter nahe Dömitz: Täter schlagen Kunden bei Flucht

Heiddorf

Zwei Unbekannte haben am Samstagabend aus einem Discounter in Heiddorf ( Ludwigslust-Parchim) zwei Rucksäcke voller Waren gestohlen. Der Polizei zufolge haben sie bei ihrer Flucht einen Kunden geschlagen, der sich ihnen in den Weg gestellt hatte. Dieser wurde dabei leicht verletzt.

Die beiden Täter stammen vermutlich aus Osteuropa. Sie fuhren mit dem Auto in Richtung Niedersachsen. Die Beamten fanden das Fahrzeug noch am Abend in Dannenberg. Es wurde sichergestellt und soll untersucht werden. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei geht Hinweisen zu den Männern nach.

Von OZ