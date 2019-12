Diebstahl in Parchim: Unbekannte haben es auf Ford-Pkw abgesehen

Parchim

Zwei Autos des Modells Ford Kuga sind in der Nacht zu Montag in Parchim gestohlen worden. Ein Pkw ist in der Ringstraße und der andere in der Straße Gänsekamp entwendet worden. Es entstand ein Schaden von circa 50 000 Euro. Der Polizei zufolge gibt es einen Zusammenhang zwischen den Diebstählen.

Es entstand ein Schaden von circa 50 000 Euro. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen zu den Vorfällen. Hinweise nimmt die Polizei in Parchim unter der Telefonnummer 03871/ 6000 entgegen.

Von OZ