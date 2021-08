Dömitz: Betrunkener mit Haftbefehl attackiert Polizisten und stürzt vom Dach

Dömitz

Bei der Flucht vor der Polizei ist ein 34-jähriger Mann vom Dach eines Hauses in Dömitz (Ludwigslust-Parchim) gestürzt. Dabei wurde der Mann in der Nacht zum Sonntag lebensbedrohlich verletzt, ist aber inzwischen in einem stabilen Zustand, wie ein Polizeisprecher am Abend erklärte.

Nachbarn hatten die Polizei kurz nach Mitternacht gerufen, weil der 34-Jährige betrunken und anscheinend hilflos im Hausflur des Mehrfamilienhauses lag und dort für Lärm sorgte. Als die Beamten eintrafen, wurden die Personalien des Mannes geprüft und dabei festgestellt, dass gegen ihn schon ein Haftbefehl vorlag.

Als der 34-Jährige mitbekam, dass er verhaftet werden soll, habe er sich losgerissen, mehrfach Gegenstände gegen die Polizisten geworfen und sei über die Treppe auf den Dachboden geflüchtet. Dort sei der Flüchtige aus einem Fenster geklettert, abgerutscht und sieben Meter in die Tiefe gefallen.

Er wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn werde wegen Widerstandes gegen Vollzugsbeamte und versuchter Körperverletzung ermittelt.

Von RND/dpa