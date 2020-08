Dömitz

Ein Autofahrer ist am Sonntagabend vor der Polizei in Heiddorf ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) geflüchtet. Den Beamten zufolge wollten sie eine routinemäßigen Verkehrskontrolle durchzuführen.

Der Mann hielt zunächst an, beschleunigte dann jedoch und flüchtete mit viel zu hoher Geschwindigkeit in Richtung Malliß. Er fuhr mehrfach sehr dicht auf andere Fahrzeuge auf, überholte auf der Bundesstraße 191 am Abzweig Bockup im Überholverbot und gefährdete den Gegenverkehr. Er konnte entkommen.

Anzeige

Polizei sucht Hinweise

Die Polizei sucht nun den Flüchtigen. Bei dem Auto handelte es sich um einen silberfarbenen Kombi (vermutlich Audi), älteres Modell mit polnischem Kennzeichen. Es wurde eine Anzeige aufgenommen. Auch werden Autofahrer gesucht, die durch die Fahrweise des flüchtenden Mannes beeinträchtigt wurden.

Weitere OZ+ Artikel

Hinweise zum Fahrzeug oder den flüchtigen Tätern nimmt die Polizei in Ludwigslust unter der Telefonnummer 03874/4110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von OZ