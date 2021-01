Dömitz

Ein 70-Jähriger aus dem Landkreis Ludwigslust- Parchim ist von unbekannten Tätern um über 11 000 Euro betrogen worden. Der Vorfall aus Dömitz, der sich offenbar über mehrere Wochen hinzog, wurde der Polizei am Mittwoch bekannt.

Wie sich herausstellte, hatte das Opfer in mehreren Etappen Guthabenkarten als sogenannte Aufwandsentschädigung zur Bereitstellung eines angeblichen Geldgewinns an die unbekannten Betrüger weitergegeben. Dabei handelt es sich um Wertkarten von verschiedenen Internet-Dienstleistern, die in Geschäften und Tankstellen angeboten und deren Geldwert mittels PIN- Nummer zum Kauf im Internet eingelöst werden kann.

Anzeige

Gewinnsumme von 90 000 Euro in Aussicht gestellt

Zuvor hatten die Betrüger den Mann mehrfach angerufen und ihm immer höherwerdende Bargeldgewinne in Aussicht gestellt, die zum Schluss auf über 90 000 Euro beziffert wurden. Erst durch zwei Anrufe aus Geschäften, in denen der 70-Jährige die Guthabenkarten kaufte, konnte die Betrugstat beendet werden.

Lesen Sie auch: Von wegen Microsoft: Verbraucherzentrale MV warnt vor Betrügern

Den Mitarbeitern der Verkaufseinrichtungen war es verdächtig vorgekommen, dass der Mann seit Tagen immer wieder solche Wertkarten kaufte. Sie informierten am Mittwoch schließlich die Polizei, die den Vorfall umgehend überprüfte. Bis zu diesem Zeitpunkt ist dem 70- jährigen Deutschen bereits ein Schaden in Höhe von 11 500 Euro entstanden.

Polizei warnt vor Gewinnspielversprechen

Die Maschen solcher Telefonbetrüger werden immer komplexer und dreister. Deshalb rät die Polizei: Finger weg von dubiosen Gewinnversprechen! Meist stecken Betrüger dahinter. Seriöse Lotteriegesellschaften und Unternehmen verlangen für Gewinne kein Bargeld. Also niemals Geld oder Gutschein- Codes an Fremde überweisen bzw. übermitteln.

Von OZ