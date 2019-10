Ludwigslust

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag auf der Autobahn 14 bei Ludwigslust ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) wurde eine Autoinsassin leicht verletzt. Zwei Autos und ein Kleintransporter waren am Vormittag aus noch ungeklärter Ursache zusammengeprallt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein derzeit geschätzter Gesamtschaden in Höhe von über 20 000 Euro. Die leicht verletzte 79-jährige Frau kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Von OZ