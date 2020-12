Lübtheen

Bei einem Verkehrsunfall in Lübtheen (Kreis Ludwigslust-Parchim) sind am Mittwochmorgen drei Personen leicht verletzt worden. In Höhe des Abzweiges nach Gösslow war ein Pkw aus noch unbekannter Ursache gegen ein vorausfahrendes Auto geprallt. Dabei wurden drei Insassen des vorausfahrenden Wagens leicht verletzt.

Zwei Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Von OZ