Drogenbande in Schwerin festgenommen – Neun Haftbefehle erlassen

Schwerin

Der Polizei in Westmecklenburg ist ein Schlag gegen die Drogenkriminalität im Nordosten gelungen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, wurden nach umfangreichen Ermittlungen und Durchsuchungen neun Männer und Frauen aus Schwerin festgenommen, gegen die inzwischen vom zuständigen Gericht in der Landeshauptstadt Haftbefehle erlassen wurden. Der Gruppe wird bandenmäßiger Drogenhandel mit größeren Rauschgiftmengen vorgeworfen.

Den Durchsuchungen, die bereits am 10. November erfolgten und bei denen Drogen und 20 000 Euro Bargeld beschlagnahmt wurden, waren längere verdeckte Ermittlungen vorausgegangen. Weitere Einzelheiten zu dem Fall und was daraus für die Drogenkriminalität im Nordosten folgt wollen die Ermittler und die Staatsanwaltschaft an diesem Mittwoch der Öffentlichkeit in Schwerin erläutern.

Von RND/dpa