Polizei-Erfolg - Drogenfund in Grabow: 23-Jähriger baut Hanf in der Wohnung an

Ein verdächtiger Geruch führte die Polizei in Grabow (Ludwigslust-Parchim) am Montagabend zu der Wohnung eines 23-Jährigen: Dort entdeckten die Beamten neben diversen Rauschgiftutensilien auch zahlreiche Hanfdolden unter einem Folienzelt.