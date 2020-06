Druckmaschine in Gallin brennt - Millionenschaden befürchtet

Gallin

In einer Produktionshalle in Gallin ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Dienstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizeiinspektion Ludwigslust mitteilte, war eine Druckmaschine in Brand geraten. Etwa 110 Feuerwehrleute brachten den Brand unter Kontrolle. Die Anwohner waren gebeten worden, wegen der Rauchentwicklung die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Alle Personen konnten die Halle rechtzeitig verlassen, Verletzte gab es nicht. Es war nicht auszuschließen, dass chemische Stoffe, wie Acetate und Ethanol, die für den Produktionsablauf benötigt werden, ebenfalls in Brand gerieten, weswegen alle Menschen evakuiert wurden. Nach ersten Informationen soll eine Hallenfläche von rund 1000 Quadratmetern betroffen sein. Die Schadenshöhe könnte sich auf mehrere Millionen Euro belaufen.

Von dpa