Die Geldbörse einer Frau is am Mittwoch in Schwerin gestohlen worden. Kurze Zeit später hob der Dieb mit der EC-Karte, die sich darin befand, zweimal Bargeld an einem Automaten ab, wie die Polizei mitteilt.

Die 64-Jährige bemerkte den Diebstahl an der Kasse des Lidls-Marktes in der Grünen Straße. Offenbar hatte der Täter während ihres Einkaufs zugeschlagen und das Portemonnaie unbemerkt aus ihrer Handtasche genommen.

Der EC-Kartenbetrüger wurde auf frischer Tat erwischt: Eine Kamera hielt ein Bild von ihm fest. Wer kennt diesen Mann? Quelle: Polizei Schwerin

Wer kann Angaben zu der auf dem Foto abgebildeten Person machen? Hinweise bitte an die Kripo tagsüber unter 0385 / 51 80 12 44 oder an das Polizeihauptrevier Schwerin unter 0385 / 51 80 22 24.

