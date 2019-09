Schwerin

Chrom, Pferdestärken, glamouröse Geschichte: Gut 60 Edel-Karossen der britischen Marken Rolls Royce und Bentley sind am Dienstag während der Continental-Rallye durch die Landeshauptstadt gerollt. Unweit des Schweriner Schlosses konnten sich Oldtimer-Fans beim Staunen die Nase platt drücken. „Ein Vorgeschmack auf das große Deutschland-Treffen der Rolls- und Bentley-Besitzer Ende September in Schwerin“, sagt Organisatorin Irene Wiens.

Zur Galerie Bentley oder Rolls Royce: Internationale Teilnehmer der Continental-Rallye zeigten in Schwerin ihre Autos – und gaben zu ihren Schätzen so manches Detail preis.

Die Teilnehmer am Dienstag kamen aus verschiedenen Ländern der Welt. Erwin Zimmermann aus Maine in den USA hatte die weiteste Anreise. Am Mittwoch geht die Rallye weiter – die Luxus-Karossen werden am Kutschen-Museum in Kobrow bei Sternberg Halt machen. Manche sind aber auch woanders zu sehen. Klaus Becker und seine Frau Gabriela Buchta-Becker aus Düsseldorf mit ihrem Bentley, Baujahr 1952, wollen etwa einen Abstecher nach Wismar machen.

Mehr zum Thema:

Liebe geht durch den Wagen – Oldtimerfans reisen quer durch Polen

Ein Traum wird wahr: OZ lässt diesen Leser einen Porsche fahren

Hamburger Oldtimerfans machen Station in Wismar

Rolls-Royce Cullinan startet zum Jahresende für 315 000 Euro

Von Frank Pubantz